نحو إصدار رخصة قيادة رقمية صالحة في جميع أنحاء أوروبا

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات تهدف إلى تحديث قواعد رخصة القيادة. في محاولة لتحسين قواعد المرور وكذلك معالجة مشكلة نقص السائقين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن السلطة، تم تحديد القواعد الجديدة لتحسين السلامة ومساعدة الاتحاد الأوروبي. على تحقيق هدفه المتمثل في عدم وقوع وفيات بسبب الحوادث بحلول عام 2050.

كما يشير البيان الصحفي الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ، فقد أكثر من 20 ألف شخص حياتهم.بسبب حوادث على طرق الاتحاد الأوروبي في عام 2022. وكان غالبية الضحايا من المشاة وراكبي الدراجات وأولئك الذين يستخدمون الدراجات البخارية والدراجات النارية.

بالإضافة إلى تحسين السلامة على الطرق، تعتزم الهيئة إعداد السائقين للمركبات عديمة الانبعاثات. وكذلك القيادة في مراكز المدن، حيث يوجد العديد من المشاة وذوي العجلتين.

علاوة على ذلك، ستسمح القواعد الجديدة للسائقين الشباب بتعلم القيادة والحصول على رخصة من سن 17. في حين أن الوقت الرسمي للقيادة هو من عيد ميلادهم الثامن عشر. وكذلك العمل كسائق محترف، وهو أمر متوقع لمعالجة النقص في السائقين.

وتشمل الأهداف الرئيسية للمقترح ما يلي:

– فترة اختبار لا تقل عن سنتين للسائقين الذين يجتازون الاختبار.

-عدم التسامح مع السائقين الذين يشربون الكحول.

– السماح للناس بأداء الاختبار من سن 17 لاكتساب خبرة السائق.

– تكييف تدريب واختبار السائقين لإعداد السائقين للمستخدمين على الطريق.

– تقييم أكثر استهدافًا للياقة الطبية، مع الأخذ في الاعتبار العلاج الطبي للأمراض.

-تشجيع السائقين على تحديث مهارات القيادة لديهم لتحديث التطورات التكنولوجية.

لتسهيل الاعتراف برخص القيادة بين الدول الأعضاء، تريد المفوضية تنفيذ رخصة القيادة الرقمية. والتي يسهل استبدالها أو تجديدها، مع وجود جميع الإجراءات عبر الإنترنت.

وينطبق الشيء نفسه على المواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. لاستبدال رخص القيادة الخاصة بهم برخص الاتحاد الأوروبي.

يوضح البيان الصحفي أنه “لمنع الإفلات من العقاب بين المخالفين لحركة المرور على الطرق. سيتم وضع نظام جديد ، يسمح بإلغاء أهلية القيادة على مستوى الاتحاد الأوروبي. عندما تقرر دولة عضو استبعاد سائق بسبب جريمة ارتكبت على أراضيها”.

علاوة على ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي السماح للسلطات بالوصول إلى سجلات رخص القيادة الوطنية في محاولة لتحديد الجناة.

وتقترح اللجنة أيضًا تعزيز التعاون مع سلطات الإنفاذ المعنية بالتعامل مع الجرائم. والتي ستعالج أوجه القصور في التعاون بين الدول الأعضاء.

كما تعتزم اللجنة توسيع نطاق الجرائم التي يتعرض لها السائقون، مثل عدم ترك مسافة كافية بين سائقي المركبات. والتجاوز الخطير والوقوف ، وعبور الخطوط البيضاء الصلبة. والقيادة الخاطئة، وإهمال القواعد الخاصة باستخدام ممرات الطوارئ. وكذلك استخدام ممرات الطوارئ. مركبة محملة بأكثر من طاقتها. والتي يمكن أن تعاقب المخالفين في الدول الأعضاء. الاقتراح الآن يخضع للبرلمان الأوروبي والإجراءات التشريعية للمجلس.

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