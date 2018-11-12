نحو إنشاء جيش أوروبي موحد بديلا عن “الناتو”

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نحو إنشاء جيش أوروبي موحد بديلا عن “الناتو”
بقلم حكيم ش

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لفكرة إنشاء جيش أوروبي موحد من الممكن أن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ووصف بوتين في حديث لقناة “روسيا اليوم”، بمناسبة مشاركته أمس الأحد في إحتفالات مئوية إنتهاء الحرب العالمية الأولى في العاصمة الفرنسية باريس إياها بأنها تطور إيجابي في عالم متعدد الأقطاب”

وإعتبر الرئيس الروسي، أن الجيش الأوروبي الموحد قد يشكل بديلا عن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا في وقت سابق إلى إنشاء جيش أوروبي لحماية القارة العجوز في مواجهة التهديدات.


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