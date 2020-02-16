نحو إنشاء مراكز نقل تكنولوجي على مستوى المدارس العليا

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، عن انشاء مراكز نقل تكنولوجي على مستوى المدارس العليا لتأطير أمثل للنخبة.

وهذا من خلال مراعاة توجه كل ولاية التي توجد بها المدارس العليا.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الحكومة، قال إن ارساء اولى هذه المعاهد في الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي والزراعة الذكية.

وسيتم تحويل المشاريع البحثية ذات القيمة المضافة الى مؤسسات ناشئة رائدة، وتأطيرها داخل الحاضنات من خلال توفير الجو الملائم لازدهارها.

كما كشف الوزير عن فتح هذه الورشات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، اشار ان المقاربة المتخذة من طرف القطاع قائمة على تشجيع العمل المشترك لضمان الوصول الى الاهداف المسطرة.