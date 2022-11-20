نحو إيصال الانترنت الثابت إلى 6 ملايين أسرة نهاية 2024

قال وزير البريد، كريم بيبي تريكي، أن عملية رفع السعة المجهزة للشبكة الدولية للانترنت بالجزائر سيسمح بمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. “أفراد أو مؤسسات ومن توصيل ثلثي المنازل أي 6 ملايين أسرة بالأنترنت الثابت بنهاية سنة “2024.

وثمن تريكي للقناة الإذاعية الأولى “عملية رفع السعة المجهزة للشبكة الدولية للانترنت بالجزائر. والتي اعتبرها من بين أهم المشاريع في مخطط عمل القطاع لسنة 2022. والذي يهدف إلى مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين سواء أفراد أو مؤسسات وإلى تعزيز ورفع قدرات شبكتنا الدولية للاتصالات. التي تعتبر وسيلة مهمة لتواصل وتبادل البيانات مع بقية العالم”.

وقال تريكي إنه “تم رفع السعة المجهزة للشبكة الدولية للانترنت بالجزائر لتصل إلى 7.8 تيرابيت/ثا. بعد أن كانت تقدر بـ2.8 تيرابيت/ثا سنة 2021 و1.5 تيرابيت/ثا في بداية سنة 2020”.

كما أضاف أن “هذا الارتفاع سيسمح بتوفير الظروف الملائمة لتجسيد برنامج عمل القطاع في شقه المتعلق بنشر تكنولوجيا الألياف البصرية”. و”توصيل ثلثي المنازل أي 6 ملايين أسرة بالانترنت الثابت في نهاية سنة 2024″. و”كذا مواكبة، بصفة استباقية، للطلب المتزايد على الانترنت وتوفير سرعات تدفق أعلى وفقا للعروض المقدمة”.

كما أوضح وزير البريد أنه “من جملة المحاور الهامة في مخطط عمل الحكومة ومخطط عمل القطاع هو تعزيز قدرات هذه الشبكة الدولية للاتصالات”. من أجل “تحقيق هدفين أساسيين وهما تأمين هذه الشبكة من خلال تنويع المسارات والكوابل البحرية”. التي “تربطنا مع بقية العالم والرفع من قدراتها من ناحية النطاق التردد الدولي من أجل مواكبة الحاجيات المتزايدة للمواطنين”. “سواء كانوا أفراد أو مؤسسات اقتصادية وإدارية”.