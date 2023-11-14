نحو انضمام هذه الدولة إلى منطقة شنغن

أعرب رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، عن امتنانه لألمانيا لدعمها المستمر لانضمام رومانيا إلى منطقة شنغن. وناقش الجانبان التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية.

وفي اجتماع مع المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس في إسبانيا. سلط سيولاكو الضوء على وجهات النظر المشتركة بشأن التحديات الأوروبية.

وشكر رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، ألمانيا على دعمها المستمر فيما يتعلق بانضمام بوخارست إلى منطقة شنغن.

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي تتعرض لها الدول الأوروبية حاليًا. بالإضافة إلى عضوية رومانيا في منطقة السفر بدون تأشيرة في الاتحاد الأوروبي.

ومن خلال منشور على حسابه على فيسبوك، قال سيولاكو إن بوخارست وبرلين يتقاسمان نفس الأفكار بالنسبة لأوروبا.

كما تم حظر انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن في ديسمبر من العام الماضي من قبل النمسا. ضمن مخاوف الهجرة غير الشرعية التي أشارت إليها السلطات في هذا البلد.

كما اعتبر رئيس وزراء رومانيا في الآونة الأخيرة أن استخدام النمسا المستمر لحق النقض ضد اتفاقية شنغن ظلمًا فادحًا. حيث قال إنه سيطلب تحديد موعد لعقد اجتماع استثنائي لمجلس العدل والشؤون الداخلية (JHA) في ديسمبر من هذا العام. لمناقشة ترشيح بوخارست لعضوية الاتحاد الأوروبي. منطقة شنغن بلا حدود.

علاوة على ذلك، قال تشيولاكو لبلومبرج إن بلاده يمكن أن تفكر في الانفصال عن بلغاريا. إذا لم تؤد المفاوضات إلى نتائج جيدة، على الرغم من أن مثل هذه العملية صعبة للغاية من الناحية الفنية.

ومن الصعب للغاية بالنسبة لي أن أتقبل أن النمسا تستفيد من مبادرة درع السماء الأوروبية. على الرغم من أنها دولة محايدة، في حين نخصص 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.

وعلى عكس النمسا، كررت السلطات في ألمانيا دعمها لعضوية هاتين الدولتين البلقانيتين في منطقة شنغن.

وفي الشهر الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الوقت قد حان الآن. لكي تصبح دول غرب البلقان أعضاء في منطقة شنغن.