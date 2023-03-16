نحو سن شروط جديدة للراغبين في العمل بالاتحاد الأوروبي

قالت السلطات الهولندية إن الدولة تريد مراجعة توجيهاتها الخاصة بالبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. وإدخال بعض القواعد الجديدة لمواءمة سياستها مع سياسات البطاقة الزرقاء في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لموقع المعلومات والخدمات الرسمي لهولندا، تخطط الدولة لتنظيم شروط الدخول والإقامة. لأكثر من ثلاثة أشهر لمواطني البلدان الثالثة ذوي المهارات العالية.

علاوة على ذلك، تريد هولندا أيضًا تنظيم نفس الشروط لأفراد أسر أولئك الذين حصلوا على بطاقة زرقاء للعمل والإقامة في البلاد.

وجاء في بيان السلطات الهولندية أن “التوجيه المعدل ينظم شروط الدخول والإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر لمواطني الدول الثالثة. بهدف الحصول على وظيفة ذات مؤهلات عالية (مهاجرون ماهرون) وأفراد أسرهم”.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن السلطات تريد أيضًا إجراء تغييرات. لخلق المزيد من الوحدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تريد هولندا إجراءات أسرع وأكثر مرونة لمن يتقدمون للحصول على البطاقة.

كما يسعى إلى تخفيف معايير القبول من خلال تعديل خبرة العمل ومتطلبات التأهيل. من أجل جعل البلاد أكثر جاذبية للمهاجرين ذوي المهارات العالية.

يهدف التوجيه المنقح إلى خلق المزيد من الوحدة بين الدول الأعضاء في أوروبا. وخلق إجراءات أسرع ومعايير قبول أكثر مرونة وشمولية وحقوقًا أكثر شمولاً. شددت السلطات الهولندية على أن هذا من شأنه أن يجعل هولندا وأوروبا أكثر جاذبية للمهاجرين ذوي المهارات العالية.

البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي هي تصريح عمل يُمنح للمواطنين ذوي المهارات العالية من خارج الاتحاد الأوروبي. والذين يرغبون في العمل في إحدى الدول الأعضاء.

يتم إصدار البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي من قبل جميع البلدان الـ 26. ويجب على جميع المتقدمين تلبية متطلبات أكاديمية وتوظيفية معينة ليتم منحهم الوثيقة.