نحو فتح 238 قسما متخصصا لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد تحسبا للدخول المدرسي الجديد

استمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول جهاز التكفل الـمدرسي بالأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، تحسبا للدخول الـمدرسي 2021 ـ 2022.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد أشير بهذه الـمناسبة، إلى أن قطاعات التضامن الوطني، والتربية الوطنية، والصحة، قد باشرت سلسلة من التدابير لفائدة الأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، التي ترمي إلى ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف والسماح بإدماجهم الكامل.

ويتعلق الأمر في الواقع بفتح 238 قسما متخصصا في الـمجموع لفائدة الأطفال على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي مع ضمان مرافقتهم بالطب الـمدرسي. كما أشير إلى أن جملة من التدابير التيسيرية قد اتخذت لفائدة التلاميذ الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، من خلال السماح بمرافقتهم وإعانتهم من طرف مساعدي الحياة الـمدرسية، لا سيما أثناء الاختبارات والامتحانات الوطنية.

وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 18 أفريل 2021، بغرض إيجاد أنسب الآليات التي تسمح بالتكفل بهؤلاء الأطفال.علاوة على ذلك، طلب من الوزراء الـمعنيين منح كل التسهيلات اللازمة لـمرافقة هؤلاء الأطفال من طرف الـمرافقين، بما في ذلك أقاربهم.