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الرياضة

ندوة صحفية لمدرب المنتخب التونسي

بقلم محمد.ل
ندوة صحفية لمدرب المنتخب التونسي
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يعقد مساء اليوم الاثنين، مدرب المنتخب التونسي، جلال القادري، ندوة صحفية، خاصة باللقاء الودي المقرر غدا أمام الخضر، بملعب 19 ماي بعنابة.

وكشفت الاتحادية الجزائرية “فاف” في موقعها الالكتروني. بأن التقني التونسي القادري، سينشط رفقة أحد لاعبيه، ندوة صحفية بملعب عنابة، بداية من الساعة 18:30.

كما أوضحت “الفاف” بأن المنتخب التونسي، سيخوض حصة تدريبية على الملعب الرئيسي بعد الندوة الصحفية بنصف ساعة. والتي ستكون مفتوحة لربع ساعة أمام وسائل الإعلام، لأخذ الانطباعات والصور.

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