نذرة الخبز العادي .. الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تتبرأ من بعض الخبازين المتحايلين

وأصدرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بيانا تتبرأ من خلاله من بعض الخبازين المتحايلين بنقص الخبز العادي بحجة نقص مادة الفرينة. وأوضحت الجمعية أنها تترا من من جميع أشكال التّحايل التي تسيء إلى المهنة وتضرّ بحقوق الزبائن (المستهلكين).

كما أشارت الجمعية على أنها أجرت إتصالات بالديوان الوطني للحبوب وكذا ممثلي المطاحن الذين أكدوا وفرة مادة الفرينة كما ان مخزون المادة موجود بما بكفي متطلبات المخابز

ومن جهة اخرى أكدت الجمعية أن ملف الخبز الذي يحتوي إنشغالات وإقتراحات الخبازين على طاولة الحكومة. في حين تحذر الجمعية من العقوبات التي قد يتعرض لها المتحايلون من طرف مصالح الرقابة التي تقوم بحملات تفتيش على مستوى المخابز