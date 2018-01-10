نذير..سجنت 5 سنوات ظلما وأطالب بتخفيف الحكم عن أخي

طالب نذير من السلطات إعادة النظر في القضية التي راح ضحيتها أخاه المحكوم عليه بالمؤبد.

حيث أكد نذير أنهم مظلومون ولا تربطهم أي علاقة بالجريمة غير أن زوجته ورّطتهم فيها ظلما وبهتانا.

وناشد نذير السلطات المعنية على الأقل بتخفيف العقوبة عن أخيه الذي يعيش في السجن أوضاعا مزرية.

وللإشارة حكم على نذير ب،5 سنوات قضاها في السجن بتهمة عدم الإبلاغ عن جناية.

فيما حكم على زوجته بعام سجن بتهمة طمس معالم الجريمة وعدم الإبلاغ عن جناية.

أما المتهم الرئيسي وهو أخ نذير فمحكوم عليه بالمؤبد بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وممارسة أعمال وحشية على الجثة.