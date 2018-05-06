نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية بلغت 49,20%

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية بلغت 49.20%.

مضيفا أن من لم يقترع يتحمل المسؤولة بأن لا يعترض مستقبلا لأنه أتيح له أن يقترع وأبى.

واختتمت، الأحد، في لبنان عملية التصويت وبدأ فرز الأصوات بأول انتخابات برلمانية منذ نحو عقد.

حيث ينتخب المواطنون 128 نائبا وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي ودوائر صغيرة.

ويتنافس في الانتخابات 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 قائمة.

للفوز بأصوات 3.7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول إلى البرلمان.