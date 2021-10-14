نسبة تأمين الجزائريين على سكناتهم لا تتجاوز 6 بالمائة

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ناصر سايس، اليوم الخميس. أن نسبة التأمين على السكنات لا تتعدى 6 بالمائة على المستوى الوطني.

ووصف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ناصر سايس على هامش إشرافه رفقة والي البليدة كمال نويصر. على تدشين وكالة تجارية جديدة بالمدينة الجديدة بوينان هذه النسبة بـ”الجد ضئيلة”.

وقال في هذا الشأن “نسبة إقبال المواطنين على تأمين السكنات لا تتجاوز 6 بالمائة. بالرغم من أن القيمة المالية للتأمين على السكن رمزية”.

وأضاف “نسبة الإقبال على تأمين الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية جد ضئيلة هي الأخرى حيث تناهز 10 بالمائة فقط”.

وأرجع أسباب ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تحمل الخزينة العمومية تعويض المواطنين في حالة حدوث كوارث طبيعية.

كما حمل سايس شركات التأمين مسؤولية عزوف المواطنين عن تأمين سكناتهم. لعدم أخذها مبادرة إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية. لتعريف المواطنين والمعنيين بهذا التأمين وبمزاياه أبرزها مساهمته بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.