نسبة تقدم أشغال الربط بشبكة المياه في مناطق الظل بلغت 70 بالمائة

كشفت وزارة الموارد المائية، إن نسبة تقدم أشغال مشاريع الربط بشبكة المياه في مناطق الظل، قد بلغت 70 بالمائة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، فلا تزال نسبة 30 بالمائة من هذه المشاريع، قيد الإنجاز.

وأكد البيان، إن الوزارة، تسعى إلى مضاعفة وتنويع قدرات حشد المياه وتوزيعها على المواطنين.

بالإضافة إلى تحسين الخدمة العمومية المقدمة في هذا المجال.

وأكدت الوزارة، إن تعميم الخدمة العمومية للمياه والتطهير، هي من أولويات قطاع الموارد المائية.

ويأتي ذلك، من خلال التركيز على تزويد كافة مناطق الوطن بالمياه الصالحة للشرب.

وأشار البيان، إلى إن كل المدراء الولائيين قد إلتزموا بإحترام مواعيد تجسيد مختلف المشاريع على المستوى المحلي.

بالإضافة إلى العمل على القضاء على المعاناة في جلب المياه لساكنة مناطق الظل لكل الولايات قبل نهاية شهر مارس المقبل.

وتم وضع في ذات الخصوص، ميكانزمات وبرامج استعجالية سيتم إنجازها على المدى القصير من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين في أقرب وقت.

بالإضافة إلى العمل على متابعة تجسيد المشاريع القطاعية على المدى المتوسط والبعيد.