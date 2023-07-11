نسرين طايبي ضمن أفضل لاعبات البطولة العربية لكرة السلة

اختيرت لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة “سيدات” نسرين طايبي، ضمن أفضل لاعبات البطولة العربية، في طبعتها الـ 13 ما بين الـ 4 والـ 10 جويلية الجاري.

وتألقت لاعب المحور لمولودية الجزائر، بشكل ملفت للانتباه مع سيدات الخضر، في البطولة العربية التي اختتمت أمس الاثنين، بالقاهرة المصرية. ما جعل الاتحاد العربي. لكرة السلة، يختارها من بين أفضل لاعبات الدورة.

للإشارة فقد أنهت سيدات الخضر، المنافسة العربية في المركز الثالث، بينما عاد للقب للبلد المضيف مصر.