“نسور الجنوب” عازمون على مواصلة الحلم العربي

تستقبل مساء اليوم الثلاثاء، تشكيلة شبيبة الساورة نظيرتها من الكويت الكويتي، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وستنطلق المواجهة، التي سيكون ملعب “ميلود هدفي” مسرحا لها. بداية من الساعة الـ 18:00.

ويدخل “نسور الجنوب” هذه المواجهة. تحت ضغط النتيجة، بعد هزيمتهم ذهابا في الكويت، بهدف من دون رد، وسيكون رفقاء باعزيز خثير، أمام حتمية الفوز بفارق هدفين أو أكثر، من أجل تفادي الإقصاء المبكر من كأس العرب، وتجنب تكرار سيناريو كأس الكاف.

يشار إلى أن الحكم الموريتاني، بيد الدحان، سيدير اللقاء رفقة كل من مساعديه “يوسف محمد ” و”بون أنجاي ” و “بابكر صار”.