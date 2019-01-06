نسيب يكشف إنجازات قطاعه للسنة الماضية

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الأحد، بولاية جيجل، أن قطاعه قدم قفزة نوعية خلال السنة الماضية 2018.

وذلك من خلال إستلام 5 سدود كبرى و ما يقارب 10 تحويلات مائية عبر الوطن موجهة أساسا لتعزيز و تحسين تزويد السكان بمياه الشرب.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على الشروع في ملئ سد “تابلوط” ببلدية جيملة، بالمياه، أن قطاع الموارد المائية حقق هذه القفزة عقب الوضع الذي عاشته البلاد سنة 2017 بفعل تراجع تساقط الأمطار.

وزير الموارد قال أنه بفضل الإنجازات التي تحققت سنة 2018 في قطاع الموارد المائية على جميع المستويات، إرتفعت نسبة التزويد اليومي إلى 75 بالمائة ثم إلى 80 بالمائة في أواخر 2018.

وأشار في هذا السياق إلى وجود مشاريع أخرى سيتم إستلامها خلال السنة الحالية 2019.