نسيم ضيافات يعزي أسر ضحايا تحطم المروحية العسكرية

قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، اليوم الأربعاء، تعازيه الخالصة، لأسر الضباط الثلاثة الذين استشهدوا اثر تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البحرية.

وفي مشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، قال ضيافات:”على إثر الحادث الأليم المتمثل في سقوط مروحية عسكرية ببوهارون بولاية تيبازة، والذي أسفر على استشهاد المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين.”

قبل ان يضيف الوزير:”اتقدم باحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء، ولمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.”