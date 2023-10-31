نشاط الإستيراد.. إيداع وتسلم طلبات استخراج شهادات اثبات الإحترام إلكترونيا بدءا من هذا الأحد

أمر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بالشروع بدءً من يوم الأحد 05 نوفمبر 2023، في ايداع وتسلم طلبات استخراج شهادات اثبات الإحترام، الكترونيا عبر المنصة الرقمية الجديدة، الخاصة بالمستوردين الذين يمارسون نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا، مع الإطارات المركزية للوزارة، تناول عدة محاور تتعلق برقمنة القطاع وتنظيم السوق، أين أسدى الوزير تعليمات بتكثيف العمل الرقابي على جميع الوحدات الإنتاجية، للحد من الإستغلال التجاري للمواد الغذائية المدعمة خاصة مادة السكر الموجه للأسر، بعد تسجيل بعض المخالفات.

وشدد على ضرورة الإشراف ومرافقة مستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء، بهدف ضمان توزيع شامل وضمان تسويقها بأسعار في متناول المواطنين.

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة متابعة عمليات التخزين الخاصة بالمنتجات الفلاحية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وبشأن الحليب المدعم، أمر زيتوني بمتابعة توزيعه وفق الخارطة الرقمية الجديدة التي سيتم اطلاقها بدء من يوم غد الأربعاء 01 نوفمبر 2023.

كما تم خلال اللقاء، عرض آخر الروتوشات للمنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالمنتجات الواسعة الاستهلاك، والتي ستكون لوحة قيادة لشبكة توزيع المنتجات الغذائية من المصدر وإلى غاية وصولها إلى تاجر التجزئة .