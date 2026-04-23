نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الداخلية للوطن بداية من مساء يوم غد الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار جد غزيرة تتعدى 40 ملم وتكون مرفوقة بحبات البرد. بداية من غد الجمعة على الساعة 15:00 إلى غاية السبت الساعة 15:00 على الأقل.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، النعامة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، البيض. عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، سعيدة.

