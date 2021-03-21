نشرية خاصة: أمطار رعدية وبرد على 17 ولاية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار مرفوقة ببرد على المناطق الشرقية.

وحسب النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 50 ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية من اليوم الساعة 18:00 إلى السادسة من مساء غد الاثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الوسطى، قد تصل 30 ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من 06:00 من صبيحة غد الاثنين إلى الساعة 15:00.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة.