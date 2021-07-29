نشرية خاصة تحذر من موجة حر على هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح مابين 40 و44 درجة تحت الظل. على الولايات الشرقية والداخلية.

وحسب ذات النشرية، فإن درجات الحرارة ستتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل. على المناطق الساحلية الشرقية بداية من منتصف نهار اليوم الخميس. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة على ولايات سكيكدة، عنابة والطارف

وفي نشرية ثانية حذرت ذات المصالح من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة مئوية تحت الظل على المناطق الداخلية الشرقية. بداية من منتصف نهار اليوم الخميس. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة على ولايات ميلة، قسنطينة و قالمة