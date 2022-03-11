نشرية خاصة تُحذر من أمطار رعدية على هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية بداية من يوم غد السبت.

وذكرت ذات المصالح أن الأمطار متوقعة بداية من يوم غد السبت على الساعة الثالثة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

كما أن كمية الامطار قد تصل الى 40 ملم.

في حين الولايات المعنية هي: الشلف ، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة تيزي وزو، المدية، البويرة، بومرداس.

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