نشر تجارب لقاح “سبوتنيك V” ضدّ “كورونا” لأول مرة في أشهر مجلة طبية

نشرت مجلة “ذي لانسيت” الطبية، اليوم الجمعة، نتائج تجارب لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس “كورونا” لأول مرة منذ إعلان اكتشافه.

ونقل موقع “روسيا اليوم” تأكيد أشهر مجلة طبية، بأن لقاح “سبوتنيك V” حفّز تشكّل أجسام مضادة للمشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت المجلة في تقريرها بأن نتائج التجربتين اللتين أجريتا في جوان وجويلية على 76 شخصا، كشفت تطوّر أجسام مضادة للفيروس.

مضيفة بأن جميع المشاركين طوّروا أجساما مضادة للوباء من دون أي آثار جانبية خطيرة.

وكشفت المجلة بأن التجربتين استغرقتا 42 يوما وشملتا 38 بالغا سليما ولم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة بين متلقي اللقاح.

وأوضح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الذي يموّل اللقاح، بأن هذا المقال يعدّ الحلقة الأولى من سلسلة المنشورات الخاصة باختبارات المصل الروسي.

معلنا عن نشر نتائج دراسة لاستخدام اللقاح على الحيوانات خلال الشهر الجاري، حيث أظهر فعّالية بنسبة 100 بالمئة في الحماية من الفيروس.

مشيرا إلى نشر النتائج الأولى لاختبارات المرحلة الثالثة بعد التسجيل التي تشمل 40 ألف متطوع في أكتوبر أو نوفمبر.