نشر دفعة من الدبلوماسيين الاقتصاديين لترقية الصادرات خارج المحروقات

كشف السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية، أن سيتم نشر دفعة من المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارات الجزائر وقنصلياتها حول العالم.

وتأتي المبادرة –على حد قول اسماعيل بن عمارة-، في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأكد بن عمارة أن “هذه الإجراءات تندرج بإطار تفعيل توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي المنعقدة في أوت من العام المنصرم.

وشدّد بن عمارة، انه من أجل ترقية مجال الصادرات، على ضرورة التوجه نحو اقتصاد مبني على التكنولوجيات الحديثة.

إضافة إلى الرفع من نوعية المنتجات المحلية قابلة للتصدير.

وهذا لن يتحقق، حسب بن عمارة، إلا من خلال “تضافر وتنسيق الجهود بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة المكلفة بجميع الجوانب.