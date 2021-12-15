نشر قائمة الأدوية المستوردة والمصنعة محليا الموزعة عبر الصيدليات

عقد المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية اجتماعه الدوري يوم الأحد، لإعداد ونشر قائمة مرصد اليقظة للأدوية المتوفرة على مستوى الصيدليات.

وتضم القائمة ما يقارب 2200 تخصص في 23 فئة علاجية. وتشمل الأدوية المستوردة والمصنعة محليًا، وهي أدوية قابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي يتم توزيعها من طرف الصيادلة الخواص.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، فقد حضر اللقاء، إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية، الى جانب رئيس لجنة الخبراء العياديين وممثلين عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و هيئات أخرى من جمعيات، نقابات المنتجين، الموزعين، وعمادة الصيادلة والأطباء.

وخُصّص اللقاء الذي ترأسه الدكتور رضا بلقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية. لإعداد ونشر قائمة مرصد اليقظة للأدوية المتوفرة على مستوى الصيدليات.

إعداد القائمة على أساس مقاربة توافقية وشاملة

وتم في هذا الإطار إعداد القائمة على أساس مقاربة توافقية وشاملة مع مجموع المتعاملين الصيدلانيين والشركاء الاجتماعيين من أجل أن تشكّل معيارا وطنيا.

ويأتي ذلك، بهدف إعداد قائمة الأدوية المتوفرة بغية إعلام الأطباء الواصفين و الصيادلة. والسهر على التوفير المستمر لهذه الأدوية من خلال توقع أي نقص في المخزون واقتراح التدابير المناسبة في حالة حدوث توتر في التموين.

وتقدم القائمة في شكل جدول يمكن تحميله عبر الرابط التالي:

https://www.miph-dz.org/fr/wp-content/uploads/2021/12/Liste-.zip

كما تحتوي القائمة المعدّة من قبل المرصد لكل اسم من الأسماء الدولية المشتركة DCI وشكل وجرعة كل دواء، قائمة الأسماء التجارية لمختلف الادوية المرجعية أو الأدوية الجنيسة أو البدائل الحيوية الموجودة.

كما يتم تحديث هذه القائمة دوريًا عن طريق إدخال أدوية جديدة أو سحب أدوية أخرى موازاة مع تطور معطيات السوق الوطنية للأدوية.وضّم جدول الأعمال المرصد توفر أدوية البروتوكول العلاجي كوفيد 19.

كما تم التطرق من جانب اخر الى إتاحة الأدوية الموجهة لعلاج الأورام. حيث ذكّر رئيس المرصد بالإجراءات المتّخذة من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية والاقتراحات والتدابير المتّخذة من طرف مجمّع صيدال العمومي. بتوجيه من وزير الصناعة الصيدلانية من أجل ضمان التموين المستعجل لبعض أدوية السرطان التي تشهد ندرة حاليا.

وطلب رئيس المرصد من الخبراء العياديـيـن وكذا مختلف الأعضاء بالإبلاغ عن أية معلومات بخصوص توفر الأدوية من أجل اتخاذ الإجراءات الازمة بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

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