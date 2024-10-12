شرعت كليات الطلب بمختلف جامعات الوطن اليوم السبت في نشر نتائج مسابقة الالتحاق بالدراسات الطبية الخاصة (résidanat).

ونشرت العديد من كليات الطب عبر حساب الجامعات على الفيسبوك نتائج إمتحان التخصص الخاص وذلك على مستوى كل من جامعة سطيف، وبجاية، البليدة، قسنطينة، وعنابة شرعت في نشر نتائج المسابقة.

وكما تستعد كليات أخرى للطب لنشر النتائج في وقت لاحق منها كلية جامعة الجزائر 1.

هذا وخصصت وزارتا الصحة والتعليم العالي هذا الموسم 2462 منصب مقسمة على عدة تخصصات بمختلف كليات الطب.