نصر الله: اغتيال العاروري لن يبقى من دون عقاب ومن يفكر في الحرب معنا سيندم لأنها مكلفة جدا جدا

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، انه في حال شن الإحتلال الصهيوني حربا على لبنان فسيكون قتالهم بدون سقوف وحدود وقواعد وضوابط.

وجاءت كلمة حسن نصر الله، على هامش الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.

وأعلن ذات المتحدث، أن اغتيال الشيخ صالح العاروري جريمة خطرة لن تبقى من دون رد وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي.

وشدد هذا الأخير، أنه في حال شنّت الحرب عليهم فإن مقتضى المصالح الوطنية يفرض عليهم الذهاب بالحرب إلى الأخير.

واعتبر حسن نصر الله، أن ما حصل، أمس، عدوانان، اعتداء على الشيخ صالح ورفاقه، واعتداء على الضاحية الجنوبية.

وتابع الأمين العام لحزب الله، انهم يقاتلون في الجبهة بحسابات مضبوطة لذلك يدفعون ثمنا غاليا من أرواح شبابهم.

واستشهد صالح العاروري، امس، رفقة 3 من مرافقيه داخل مقر مكتب حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعتبر الشهيد العاروري من بين صقور حركة حماس الفلسطينية.

وهو من أقرب المقربين من يحيى السينوار قائد حماس في غزة ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الضربة نفذتها طائرة مسيرة صهيونية ضد مكتب لحركة حماس في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت.