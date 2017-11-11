نصر الله يتهم السعودية باختطاف الحريري

إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله السعودية باختطاف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري.

منددا بما وصفه التدخل السعودي في الشأن اللبناني وتصرفها المهين بحق الحريري مؤكدا رفضه بقاء الحريري قيد الإقامة الجبرية بالسعودية.

وطالب نصر الله اللبنانيين بالتضامن في مواجهة الإهانة التي تعرض لها رئيس الحكومة اللبنانية، لأنها إهانة لكل لبنان.

وأضاف أن السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى حزب الله وطلبت من إسرائيل ضرب لبنان وهي جاهزة لتقديم المليارات لذلك.

وقال الأمين العام لحزب الله أيضا إن “لبنان أكثر أمنا من أمريكا”.