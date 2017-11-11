نصر الله يتهم السعودية باختطاف الحريري

أخبار العالم
  • -
  • 0
نصر الله يتهم السعودية باختطاف الحريري
بقلم ياسين هني

إتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله السعودية باختطاف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري.

منددا بما وصفه التدخل السعودي في الشأن اللبناني وتصرفها المهين بحق الحريري مؤكدا رفضه بقاء الحريري قيد الإقامة الجبرية بالسعودية.

وطالب نصر الله اللبنانيين بالتضامن في مواجهة الإهانة التي تعرض لها رئيس الحكومة اللبنانية، لأنها إهانة لكل لبنان.

وأضاف أن السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى حزب الله وطلبت من إسرائيل ضرب لبنان وهي جاهزة لتقديم المليارات لذلك.

وقال الأمين العام لحزب الله أيضا إن “لبنان أكثر أمنا من أمريكا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital