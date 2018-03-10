نصف مليون تلميذ تحصلوا على «إنذار» و«توبيخ»

دراسة قام بها مجلس أساتذة التعليم الثانوي «الكلا» تكشف نتائج كارثية
التلاميذ أجابوا على أسئلة من دروس لم يتناولوها
تسجيل نتائج جد ضعيفة في مادتي الرياضيات والفرنسية
كشفت دراسة نموذجية قام بها مجلس أساتذة التعليم الثانوي، شملت بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني، أن أكثر من 500 ألف تلميذ في الطورين المتوسط والثانوي تحصلوا على معدلات تقل عن 10 من 20، في الوقت الذي سجلت فيه الدراسة حصول 248 ألف تلميذ في الطور المتوسط على معدلات تقل عن 7 من 20، في الوقت الذي لاتزل فيه العديد من المؤسسات التربوية لم تعقد مجالس الأقسام بسب تأخرها في إجراء الاختبارات.
وحسب الدراسة التي قامت بها «الكلا» على عينة من التلاميذ في بعض المؤسسات التربوية، فقد أظهرت تدني المستوى وحصول العديد منهم على معدلات ضعيفة في كل من مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات، وما لوحظ من خلال الدراسة الميدانية، أن بعض التلاميذ تحصلوا على معدلات أكثر من 15 من 20، إلا أن النقاط المتحصل عليها في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية كانت دون المعدل،
وشملت الدراسة بالنسبة للطور المتوسط 15 من المئة من التلاميذ الذين يدرسون السنة الأولى متوسط والسنة الثانية، في حين بلغت نسبة التلاميذ الذين يدرسون السنة الثالثة متوسط 30 من المئة، والذين يدرسون السنة الرابعة 40 من المئة، وأظهرت الدراسة أن عدد التلاميذ في الطور المتوسط الذين تحصلوا على معدل أقل من 5 وصل إلى 274 ألف تلميذ من مجموع عدد التلاميذ، حيث يتعلق الأمر خاصة بتلاميذ السنة الأولى متوسط الذين تراوحت معدلاتهم بين 4 و3 من 20، وقد أرجع بعض التلاميذ سبب هذه النقاط إلى صعوبة المواضيع المدرجة في الامتحان والفروض، خاصة بالنسبة لمواد الرياضيات الفرنسية الفيزياء والعلوم، كما أن عددا كبيرا من التلاميذ أجابوا على إسئلة دروس لم يتلقوها بسبب الإضراب الذي شنته نقابة «الكنابست».
التعليقات (2)
انها الكارثة بكل المقاييس….!!
الذين وضعوا المناهج هم السبب.