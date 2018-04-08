نظام التنقيط سيطبق على أصحاب الرخص القديمة والجديدة

قال محي الدين إلياس رئيس مشروع رخصة السياقة البيومترية،أن نظام التنقيط سيطبق على كل من له رخصة سياقة قديمة أو بيومترية.

وخلال نزوله ضيفا على حصة “قهوة وجرنان”،أكد أن القانون المنظم للسير والصادر العام 2017 هو الذي أدرج هذا النظام.

وتحدث الضيف أن القانون غير معمول به حاليا، كون النصوص القانونية المنظمة له لم تصدر لحد اليوم .

مشيرا أن القانون سيطبق بحذافيره على كل مواطن متحصل على رخصة السياقة الجديدة البيومترية أو الرخصة القديمة.

مؤكدا انه خلال الأشهر القليلة القادمة،قبل نهاية السنة الحالية سيتم العمل بهذا النظام وبصفة رسمية.