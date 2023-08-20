نظام جديد خاص بالراغبين في زيارة إسبانيا.. تعرف عليه

تدعي إسبانيا أن نقاط التفتيش الحدودية الخارجية ستكون جاهزة ومجهزة بجميع المعدات المطلوبة. لتنفيذ نظام الدخول / الخروج الجديد (EES) بحلول نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وأكد مجلس الاتصالات بوزارة الداخلية الإسبانية لموقع Schengen: “تتمثل خطة إسبانيا. في استكمال النظام ونشر جميع المعدات بين نهاية عام 2023 وبداية عام 2024”.

وتعتزم الدولة زرع 1500 وحدة تفتيش يدوية لمراقبة الحدود عبر جميع نقاط عبورها الحدودية بحلول ذلك الوقت. كما تم الكشف عنه في 16 جوان 2022. عندما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها عينت تاليس لتجهيز عمليات التفتيش على الحدود بمثل هذا. تكنولوجيا.

للإشارة، تاليس هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في باريس. وتقوم بتصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة والمعدات الكهربائية لقطاعات الدفاع والنقل والأمن.

في جوان 2022 ، عند الكشف عن العقد الذي تم التوصل إليه بين إسبانيا وتاليس. قالت الأخيرة إنها ستنشر الأنظمة الحديثة التي تم التعاقد معها في الأشهر التالية. قبل ماي 2023 ، عندما كان من المفترض أن يتم تنفيذ EES على مستوى الاتحاد الأوروبي. .

وقالت الشركة في ذلك الوقت: “سيتم تنفيذ العقد خلال الأشهر الثمانية المقبلة. والتي سيتم خلالها نشر هذه الأنظمة الحديثة في المطارات والموانئ والمعابر البرية في جميع أنحاء إسبانيا”.

في حين أن مثل هذا الشيء لم يحدث. فإنه لا يزال غير معروف في عدد نقاط المراقبة الحدودية الإسبانية التي تم نشر المعدات.

EES هو نظام إدارة الحدود في الاتحاد الأوروبي ، والذي كان من المفترض إطلاقه في مايو 2023.

ومع ذلك ، نظرًا للتأخير الذي تم إلقاء اللوم فيه على أطراف ثالثة، فقد تم تأجيل النظام الآن. تاريخ التنفيذ المحتمل لا يزال مجهولا. من خلال EES. سيقوم الاتحاد الأوروبي بجمع المعلومات البيومترية لأولئك الذين يدخلون ويغادرون أراضيها. ويمنعون من دخول أولئك الذين يشكلون أي نوع من التهديد لأمنه.