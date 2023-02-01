نظام جديد لمنح السكنات الوظيفية في قطاع التربية إبتداءً من اليوم

قررت وزارة التربية الوطنية اعتماد النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه في تسيير السكنات الوظيفية ابتداء من 1 فيفري 2023.

وحسب تعليمة للوزارة، تحوز النهار اونلاين على نسخة منها، فإنه وابتداء من هذا التاريخ فإنه يمنع منعا باتا استصدار أو تحرير أي مقرر منح سكن وظيفي. سواء لضرورة خدمة ملحة أو لمصلحة الخدمة خارج هذا النظام المعلومالتي.

وأضافت التعليمة بأنه وأي مقرر يعطي الحق في الاستفادة من السكن الوظيفي يتم استصداره خارج المقررين المستخرجين من النظام المعلوماتي يعد لاغيا وعديم الأثر ولا يعتد به ويعتبر خرقا للقانون.