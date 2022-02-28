نعيمة الدزيرية وراضية عدة تلجآن إلى القضاء

أودعت كلا من الفنانتين الجزائرتين، نعيمة الدزيرية وراضية عدة، شكوى على مستوى مصالح محاربة الجريمة الإلكترونية. كما أشارت الفنانتين إلى أن الشكوى جاءت من أجل مقاضاة كل الحسابات التي تهجمت عليهما و استخدمت صورها بنية الإساءة إليها.

في حين، قالت راضية عدة في منشور لها عبر الانستغرام، “سلام عليكم لكل جمهوري وشكرا على وقفتكم معنا قررت أن أقاضي كل الذين تهجمو علي”. تابعة “عبر وسائل التواصل الاجتماعي و استخدموا صوري بطريقة غير لائقة”.

كما أضافت الفنانة راضية عدة، أن المحامي سيتكفل بكل شيء و اعذر من أنذر أختكم الفنانة راضية عدة أحبكم من قلبي”.

ومن جانبها، نشرت نعيمة الدزيرية على حسابها “الانستغرام”، “سلام عليكم على كل جمهوري في 58 ولاية وأشكركم على كل الرسائل”. تابعة “يعطيكم الصحة و أنا بخير”.

وقالت نعيمة الدزيرية، “فيما يخص التهجم من قبل جماعة الانستغرام واليوتيوب، لقد كلفت محامي كل من تكلم علي بالسوء”. كما تابعت “و استعمل اسمي وابتداء من يوم غد سأقدم بلاغ عند الشرطة الالكترونية”.

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و أثارت، الأزمة الفنية بين نعيمة الدزيرية والفنانة الشابة منال حدلي ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. حيث راح البعض إلى نشر فيديوهات الفنانات و التهكم عليهن.

عادت الشرارة بين الفنانة العاصمية، نعيمة الدزيرية، والمغنية الجزائرية الشابة منال حدلي، بعد التصريحات الأخيرة. كما أوضحت نعيمة عبر حسابها على الانستغرام، سبب غضبها و كلامها، في فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي.

و وجهت نعيمة تصريح ناري لمنال حدلي حيث قالت “انا لم تتيح لي الفرصة لكي التقي بك و ان شاء الله لا التقي بك .

كما تابعت نعيمة “عمري ولا بخلت على موسيقي ولى مغني بنصائح ومعلومات فنية وأنا وصفت صوتك بالمعزة وهو كذلك فنيا”. “الله يهديك و شكرا على الصفحات التي اشتريتها لكي تشتمني أنت إنسانة بدون أخلاق”. “وكل المقربين إليك يشهدون على ذلك ونشكر الفنانين والفنانات والموسيقيين والموسيقيات اللي ساندو راضية عدة”.