نعيمة عبابسة: استغلوا حادثتي للهجوم على عائلتي

عاتبت الفنّانة نعيمة عبابسة كلّ من أهان وتهجّم على عائلتها الفنان عبد بعد تدوينتها على الفايسبوك.
وقالت عبابسة في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أنّه تمّ تضخيم الحادثة ما تسبّب في الهجوم على أبوها المرحوم الفنان عبد الحميد عبابسة وشقيقتها فلّة.
وطالبت عبابسة كلّ من يتهجّم على عائلتها بالكف على ذلك، بإعتبار عائلتها لادخل لها.
وقالت نعيمة أنّها تعاني من مرض السرطان لمدّة 26 سنة وانها لم تفرح بجسمها ولا بشبابها.
واستنكرت ما قاموا به بتغيير صورتها بصورة امرأة يهودية، واتهامها بخلع الحجاب.
التعليقات (2)
الله يسامح كل شخص يتكلم عن شخص بكلام سام
هناك بعض البشر لايهتمون بأفسهم ولا حياتهم يهتمون بغيرهم ليذا مهما قال عنك فانحن نحبك وتقبلي تحياتي من تيارت وشكرا
لكن باباها هو الفنان المرحوم عبد الحميد عبابسة. واش جاب صورة الفنان خليفي احمد .؟؟!!!!