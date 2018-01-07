نعيمة عبابسة: استغلوا حادثتي للهجوم على عائلتي

عاتبت الفنّانة نعيمة عبابسة كلّ من أهان وتهجّم على عائلتها الفنان عبد بعد تدوينتها على الفايسبوك.

وقالت عبابسة في اتصال هاتفي مع قناة النهار، أنّه تمّ تضخيم الحادثة ما تسبّب في الهجوم على أبوها المرحوم الفنان عبد الحميد عبابسة وشقيقتها فلّة.

وطالبت عبابسة كلّ من يتهجّم على عائلتها بالكف على ذلك، بإعتبار عائلتها لادخل لها.

وقالت نعيمة أنّها تعاني من مرض السرطان لمدّة 26 سنة وانها لم تفرح بجسمها ولا بشبابها.

واستنكرت ما قاموا به بتغيير صورتها بصورة امرأة يهودية، واتهامها بخلع الحجاب.