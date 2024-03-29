نغيز: “من الصعب تقييم تربص الخضر والبداية كانت صعبة”

أكد نبيل نغيز، مساعد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، صعوبة تقييم تربص الخضر الأخير، الذي شهد لقاءين وديين أمام كل من بوليفيا وجنوب إفريقيا.

وسئل نغيز، عن الاستنتاج الذي خرج به الطاقم الفني من دورة الجزائر الودية، وقال: ” من الصعب أن نقوم بتقييم كلي خاص باللقاءين الوديين أو التربص، لأن كل شيء كان جديدا”.

وواصل مدرب مولودية الجزائر السابق، في تصريحات إذاعية قائلا: “انطلق التربص بلاعبين ومدربين جدد وأيضا أطقم إدارة وطبية جديدة”.

مضيفا: “بصراحة التربص استمر لـ 10 أيام وخضنا خلاله 7 حصص تدريبية 4 أو 5 منها كانت للجانب النظري. حتى يتعرف أعضاء الطاقم الفني على اللاعبين”.

قبل أن يستدرك نغيز: “الحمد لله ربي وفقنا.. في البداية كانت الأمور صعبة بسبب عامل اللغة. ولكن كل شيء جرى فيما بعد على ما يرام، وكل يوم كان يمر عن التربص يزداد فيه الانسجام والتواصل”.