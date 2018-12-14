نغيز :”مُستعدون لرفع التحدي أمام طنجة”

أكد نبيل نغيز، مُدرب شبيبة الساورة، على جاهزية أشباله للمواجهة المُرتقبة أمام “إتحاد طنجة” المغربي، في مُنافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”التشكيلة مُستعدة من أجل رفع التحدي، وتحقيق الإنتصار أمام المغاربة إن شاء الله، وبنتيجة مُقنعة”.

وأضاف :”بطبيعة الحال المهمة لن تكون بالسهلة، ولكن الجميع يعرف ما الذي ينتظره، واللاعبون في أفضل لياقتهم لحصول على الفوز”.

وعبّر التقني الجزائري في نهاية المطاف، عن سعادته بتمكن إدارة “النسور”، من إسترجاع لاعبها السابق، زيري حمار، لتدعيم الوسط والهجوم.