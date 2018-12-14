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نغيز: “نستهدف لاعبين آخرين في هذا الميركاتو”

الرياضة
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نغيز: “نستهدف لاعبين آخرين في هذا الميركاتو”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب نادي شبيبة الساورة، نبيل نغيز، سعيه رفقة إدارة الفريق، لتدعيم التشكيلة بأسماء جديد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وصرح نبيل نغيز، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حاليا نملك مجموعة متكاملة، والتي قدمت مردود جيد خلال مرحلة الذهاب من البطولة”.

وأضاف: “في حال تأهلنا لدور المجموعات من المنافسة الإفريقية، سنكون بحاجة لدعم تشكيلتنا بلاعبين جدد، تحسبا لهذه المنافسة”.

وتابع نغيز: “استقدمنا مؤخرا زيري حمار، ونستهدف لاعب محلي آخر، ولاعب إفريقي، وسنفاوضهم بعد مباراة العودة أمام إتحاد طنجة”.


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