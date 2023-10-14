نغيز: “ودية الجزائر ومصر ستكون أكثر إثارة بمشاركة محرز وصلاح”

توقّع التقني الجزائري، نبيل نغيز، أن تكون ودية المنتخب الوطني، ونظيره المصري، المقررة بعد غد الاثنين، بملعب “هزاع بن زايد” مثيرة للغاية بتواجد محرز من جانب الخضر وصلاح من جانب الفراعنة.

وأكد نغيز، مساعد الناخب الوطني السابق. كريستيان غوركوف، في تصريح خص به اليوم السبت، موقع “وين وين” القطري، بأن اللقاءات بين الجزائر ومصر كانت دائما صعبة.

مبرزا بأن الصعوبة تكمن في كون البلدين شقيقين عظيمين. ولقاءاتهما مليئة بالالتزام والحماس، ودوما ما تكون رسمية أكثر من كونها مباريات ودية.

قبل أن يؤكد بأن ودية هذا الاثنين، ستكون مهمة للغاية. بسبب تزامنها مع تحضيرات المنتخبات لـ”الكان” وأضاف: “أعتقد أن مصر والجزائر سيرغبان في الفوز. بشيء يساعد في الحكم على مستوى الفريقين ومعرفة مستواهما قبل الذهاب إلى كأس أمم إفريقيا.”

وختم نغيز، الذي يشرف حاليا على العارضة الفنية لنادي الأولمبي الباجي التونسي: “في رأيي المباراة ستصبح أشد سخونة بمشاركة رياض محرز ومحمد صلاح”.