نغيز يتحصل على إجازة “كاف برو”

تحصل نبيل نغيز، مساعد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أمس الجمعة 19 جويلية 2024، على إجازة “CAF PRO”، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وأوضحت “الفاف” بأن مساعد بيتكوفيتش، اجتياز الاختبار النهائي الذي نظمته الجامعة التونسية لكرة القدم، أمس الجمعة 19 جويلية 2024.

مشيرة إلى أن الجامعة التونسية، كانت قد رحبت بالطلب المقدم من نظيرتها الجزائرية. شهر أكتوبر الماضي قصد السماح لنبيل نغيز بالمشاركة في هذه الدورة، وكان حينها مدربا لنادي أولمبي باجة.

كما أوضحت الاتحادية بأن نغيز، وبعد أشهر من التكوين. نجح في الحصول على إجازة “CAF PRO”، وهي شهادة المدرب المحترف، رفقة 25 مدربا آخرين، جميعهم تونسيون.

