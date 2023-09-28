نفاذ تذاكر مباريات مونديال الأندية في ظرف وجيز

نفذت تذاكر الدفعة الأولى من كأس العالم للأندية 2023، التي انطلقت أول أمس الثلاثاء، بعد بيع أكثر من 44 ألف تذكرة.

وحسب ما كشفه موقع الفيفا، فإن عملية بيع التذاكر شملت 3 مراحل، وتم الانتهاء من بيع تذاكر المرحلة الأولى المخصصة لكل المباريات، باستثناء مباراة كلوب ليون المكسيكي و أوراوا ريدز الياباني برسم ربع نهاي البطولة.

ومن المنتظر أن يتم طرح العملية الثانية والثالثة لبيع تذاكر المباريات شهري أكتوبر و نوفمبر المقبلين.

يجدر الإشارة، ستنطلق منافسة مونديال الأندية بداية من تاريخ 12 لغاية 22 ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة 7 أندية وهم:الإتحاد السعودي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، إضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.