نفاذ تذاكر نهائي “الكاف” والمسامعية يطالبون بحصة إضافية

نفذت تذاكر مباراة إياب نهائي كأس الكاف، المرتقب يوم السبت المقبل، بين اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز التنزاني، بعد أقل من 24 ساعة فقط من طرحها عبر منصة “تذكرتي”.

وكانت إدارة الاتحاد، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن طرح 40 ألف تذكرة، للنهائي، غير أنها انتهت في ظرف قياسي.

وأمام هذه المعطيات ناشدت جماهير اتحاد العاصمة، السلطات المعنية وإدارة ناديهم، من أجل طرح حصة إضافية، لضمان حضور قوي يوم النهائي، في مدرجات ملعب 5 جويلية 62.

كما استنكر الكثيرون من أوفياء الاتحاد، عدم حصولهم على تذكرة لقاء السبت القادم. بسبب تعطل منصة “تذكرتي” من جهة، واقتناء السماسرة وأصحاب السوق السوداء عدد كبير من التذاكر من جهة أخرى.

داعين إدارة فريقهم إلى طرح الكمية الإضافية للبيع على مستوى شبابيك ملعب عمر حمادي ببولوغين. حتى يتمكن “الأوفياء” من حجز معقد لحضور إياب النهائي.

جدير بالذكر، أن اتحاد العاصمة أصبح على مرمى حجر. من خطف اللقب القاري، الأول في تاريخه، بعدما حسم موقعة الذهاب بدار السلام التنزانية، لصالحه بثنائية مقابل هدف، في انتظار التأكيد هذا السبت.