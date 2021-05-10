نفطال تؤكد وفرة المنتجات النفطية خلال يومي العيد 24 سا/24 سا

أفادت “نفطال”، لتوزيع المنتجات النفطية، أن محطات الخدمات ونقاط البيع التابعة للمؤسسة ستبقى مفتوحة أمام الجزائريين يومي عيد الفطر المبارك.

وقالت مديرة الاتصال بالمؤسسة، فراح عمراوي إن محطات توزيع المنتجات النفطية سيكون مضمونا عبر جميع الشبكات (24 سا/24سا) وطنيا.

وأوضحت عمراوي، للتلفزيون العمومي، أن مؤسسة “نفطال” اتخذت في هذا الخصوص جميع الوسائل المادية والبشرية، لضمان وفرة المشتقات البترولية لزبائنها.

وفي نفس الإطار دعت المتحدثة المواطنين إلى عدم التجمع وتشكيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل عيد الفطر المبارك .