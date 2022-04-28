نفطال تؤكد وفرة الوقود يومي عيد الفطر المبارك

كشفت الشركة الوطنية لتسويق المنتوجات النفطية “نفطال“. بأن الوقود سيكون متوفرا على مستوى محطات خدماتها يومي عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان لمؤسسة نفطال، فقد أكدت من خلاله أن كافة محطات خدماتها ستبقى مفتوحة عبر كامل التراب الوطني خلال يومي عيد الفطر. مضيفة أنه خلال يومي عيد الفطر المبارك و على غرار باقي الأيام. تبقى شبكة محطات الوقود التابعة لنفطال مفتوحة عبر كامل التراب الوطني ليلا و نهارا 24 سا على 24 سا.

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أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاربعاء. أن يومي عيد الفطر سيكونان عطلة مدفوعة الأجر.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه “يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1443 هجري، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أوبالساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”، مذكرا بأن هذا الإجراء يأتي طبقا لـ ” أحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم”.

الجزائرية للطرق السيارة تجند مصالحها لضمان إستمرارية الخدمة يومي العيد

أكدت الجزائرية للطرق السيارة، أن مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة ستبقى مجندة لضمان إستمرارية الخدمة طيلة أيام العيد الفطر.

و أوضح بيان للجزائرية للطرق السيارة، أنها “تنهي إلى علم كافة مستعملي الطرق السيارة، أن جميع مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة لا سيما فرق الدوريات ووحدات التدخل. ستكون مجندة طيلة أيام العيد. لتقديم لهم الدعم والمرافقة أثناء تنقلاتهم وتحسبا لأي طوارئ أو حوادث. مع التنسيق التام مع شركائها المتدخلين في الطريق السيار.

كما طمأنت الجزائرية للطرق السيارة، بأن شبكة محطات الخدمات على طول الطريق السيارة المستغلة من طرف شريكها -نفطال- وفضاءات الراحة التي هي حيز الإستغلال ستبقى مفتوحة طيلة أيام العيد. لتقديم الخدمات الضرورية لمستعملي الطريق السيار ومرافقيهم ولتمكينهم من أخذ قسط من الراحة الضروري لمواصلة سفرهم”.

كما ذكر البيان مستعملي الطرق السيارة بضرورة ملازمة الحذر واحترام قواعد السير وعدم الافراط في السرعة تفاديا للحوادث المرورية.