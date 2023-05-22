نفطال تبحث سبل التعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “ادنوك”

استقبل الرئيس المدير العام لنفطال عبد القادر شافي، اليوم ، علي السعدي نائب رئيس مدير دائرة الزيوت لشركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك).

وحسب بيان نفطال اللقاء جرى بمقر المديرية العامة، وبحضور إطارات الشركة. حيث كان فرصة للنظر في إمكانيات التعاون والشراكة الممكنة مع نفطال في المجالات التي تنشط فيها، خاصة في مجال زيوت المحركات.

ومن جهته عرف شافي خلال اللقاء بشركة نفطال كونها تعمل في مجال تسويق وتوزيع المواد البترولية بأنواعها. كما انها تملك قدرات و مهارات بشرية تؤهلها اليوم للشراكة والتعاون مع مؤسسات اجنبية.

وبالمناسبة أعرب علي السعدي عن اهتمامه الشديد بتطوير علاقات تعاون ثنائية و ابرام مذكرة تفاهم للشراكة في مختلف المجالات.