نفطال ترفع تغطيتها لإحتياجات المواطنين من أسبوعين لشهر كامل

أكد حرشاوي بلقاسم، المدير العام لشركة “نفطال”، أن الدولة تعمل على الرفع من طاقة تخزين مختلف أنواع الوقود.

موضحًا الشركة تخطط لتوفير إحتياط يكفي لتلبية حاجيات الوطن لمدة شهر كامل، بعدما كان المخزون لا يلبي إحتياجات أسبوعين.

وهي مدة كافية لإتخاذ كامل الإجراءات من طرف الشركة لمواجهة أي إختلال قد يؤدي لتراجع في الإنتاج أو غيرها من المؤثرات التي تعطل توفر هذه المادة.

ومن المقرر أن ترتفع المؤسسة نسبة التخزين إلى 2.2 مليون طن، بعدما كانت 700 ألف طن، بعد الانتهاء من مشاريع التخزين عبر ولايات الوطن لهذه المادة.