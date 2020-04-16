نفطال تطمئن زبائنها بشأن وفرة المواد البترولية بمحطات الخدمات

طمأنت المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، أمس الأربعاء، المواطنين، بشأن وفرة دائمة لجميع المواد البترولية بمحطات الخدمات.

ووجهت الشركة، رسالة للمواطنين عبر شبكة متعاملي الهاتف النقال، طمأنتهم فيها، بشأن الوفرة الدائمة لجميع المواد البترولية على مستوى شبكة محطات الخدمات عبر كامل التراب الوطني.

وتبقى جميع محطات الخدمات مفتوحة عبر كامل التراب الوطني، حسب المواقيت التي حددتها السلطات.

وخلال الحجر الجزئي، تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة في الحالات الطارئة لفائدة سيارات الإسعاف و مركبات الهيئات النظامية.

وقامت الشركة، بإتخاذ الاجراءات اللازمة، لضمان تموين السكان المعنيين بالمواد البترولية الضرورية “غاز البوتان”، انطلاقا من مراكزها للتخزين والتوزيع.