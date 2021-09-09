نفطال.. تنصيب منور مراد مديرا عاما بالنيابة للشركة

قام توفيق حكار، الرئيس المدير العام لسوناطراك،تنصيب مراد منور بصفته رئيس مدير عام بالنيابة للشركة نفطال خلفا لكمال بن فريحة. حيث تمت مراسيم التنصيب بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور الإطارات المسيرة للمجمع.

ويعتبر منور، 55 سنة، متحصل على شهادة مهندس دولة تخصص هندسة صناعية من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وماستر بإدارة الأعمال. وقد التحق المعني بسوناطراك سنة 1990 كمهندس دراسات بقطاع تسويق البترول الخام والمنتجات المكررة التابع لنشاط التسويق.

وارتقى جميع الرتب الوظيفية إلى أن تم تعيينه كمدير لنفس القطاع سنة 2016. وشغل قبل ذلك منصب مدير التسويق لدى الشركة الفرعية لسوناطراك بلندن وعضو في مجلس إدارة نفطال منذ سبتمبر 2020.