نفطال: توفير كميات معتبرة من قارورات غاز البوتان تحضيرا لموسم الشتاء

أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية “نفطال” مراد منور. عن توفير كميات معتبرة من قارورات غاز البوتان في مختلف مناطق الوطن تحضيرا لموسم الشتاء.

وفي تصريحات للصحافة على هامش زيارة تفقدية قام بها إلى مركز تعبئة قارورات غاز البوتان وتوزيعها ببراقي. أكد على توفر هذه المادة الحيوية مع اقتراب فصل الشتاء. لاسيما على مستوى المناطق النائية. مشيرا إلى أن مخزون قارورات غاز البوتان بلغ في العام الجاري 900.585 قارورة على المستوى الوطني. مقابل 895.585 قارورة في 2020.

وأضاف منور، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم ايلاء عناية خاصة بمناطق الظل، حيث قامت نفطال بخرجات ميدانية لإحصاء هذه المناطق”. ويتعلق الأمر بـ48 بلدية نائية تم إتخاذ جميع الإجراءات لتموين سكانها بصفة “مستمرة” بقارورات غاز البوتان. خاصة في حالة البرد الشديد.

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