نفطال: ضمان توفير جميع المواد البترولية يومي الثلاثاء والأربعاء

أكدت الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية “نفطال”، أن جميع المواد البترولية ستكون متوفرة عبر جميع محطاتها على مستوى الوطن.

وحسب بيان لمؤسسة نفطال اليوم الإثنين، فإن المواد البترولية ستكون متوفرة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر. المصادفين لذكرى إندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 وانعقاد القمة العربية بالجزائر.

وجاء في البيان” ‘تعلم نفطال زبائنها الكرام أنه خلال يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المصادفين لذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة. وانعقاد اشغال القمة العربية بالجزائر. وعلى غرار باقي أيام السنة. ستكون جميع المواد البترولية متوفرة عبر جميع محطاتها ونقاط البيع التابعة لها. التي تبقى مفتوحة على مستوى القطر الوطني 24 سا/24سا”.