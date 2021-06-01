نفط.. ارتفاع سعر خام برنت إلى 70.33 دولار للبرميل في التعاملات الآجلة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الثلاثاء، مدفوعا بزيادة الطلب على الوقود بالشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي بالولايات المتحدة. وجاء ذلك قبيل اجتماع لتحالف “أوبك+”،حيث ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة بمقدار 1.01 دولار أمريكي. ما نسبته 1.46 بالمائة، ليصل إلى 70.33 دولارا أمريكيا للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بـ2.14 بالمائة، ما يعادل 1.42 دولار أمريكي، ليصل 67.74 دولارا للبرميل. وسيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، في اشغال الاجتماع الوزاري الـ27 لدول اوبك والدول خارج اوبك، يضم 23 دولة. وسيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.